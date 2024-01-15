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    В Абхазии предложили повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки
    15.01.2024
    Заместитель директора национальной компании «Гарант-страхование» Ахра Кецба заявил о необходимости увеличить штраф для заезжающих в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) на авто россиян за отсутствие страхового полиса, сообщает РИА Новости.

    По его словам, действующий в республике штраф в 600 рублей не стимулирует автовладельцев к страхованию своих машин.

    «Штраф за отсутствие страховки должен быть 4-5 тысяч рублей.. А если автовладелец попал в ДТП, штраф должен повышаться на тысячу или полторы тысячи рублей», - заключил Кецба.


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