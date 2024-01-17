В Абхазии просят Путина «вернуть» дачу в Пицунда

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17.01.2024 В Абхазии написали открытое письмо Владимиру Путину — Россию просят «вернуть» дачу в Пицунда. Автор — руководитель гражданской организации «Национальные ресурсы» Циза Гумба — обращается к российскому президенту «с надеждой на понимание».



Представительница абхазского НПО говорит о том, что Абхазию «всколыхнуло решение» о передаче России «особо ценного участка земли» — дачи Пицунда, которая имеет «историческое, экологическое и культурное значение для нашего многострадального народа».



Гумба считает, что решение было принято «за спиной» Путина, и эти шаги могут нанести ущерб «интересам наших двух государств».



«Мы не верим в то, что решения, способные бросить тень на добрые и партнерские взаимоотношения наших двух стран, были приняты с Вашего ведома. Нам представляется, что за Вашей спиной были предприняты шаги, которые, к огромному сожалению, могут нанести ущерб интересам наших двух государств», — пишет она.



Гумба говорит о том, что де-факто власти Абхазии переносят ответственность на Москву, внушая, что именно Россия «твердо настояла» на принятии такого решения.



А тех, кто не согласен с де-факто властями Сухуми обвиняют в антироссийских настроений, что не соответствует действительности.



«Их на самом деле нет, но которые с упорством, достойным лучшего применения, пытаются искусственно взрастить в нашем обществе власти Абхазии. Надо отметить, что данная территория в Пицунде занимает около 180 гектаров и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года. И никто в Абхазии не претендует на изменение этого статуса», — говорится в обращении к Путину.



Автор говорит о роли России и подчеркиевает, что абхазский народ «всегда помнит, какую неоценимую помощь и поддержку ему оказало и продолжает оказывать Российское государство».



«Отношения между Россией и Абхазией – это пример для всего мира. И этот пример демонстрирует всем, что великая держава может бескорыстно, руководствуясь чувством справедливости, защищать и помогать маленькому государству, пострадавшему от жестокой войны», — пишет представительница гражданского сектора.



Циза Гумба надеется, что Владимир Путин, «такой выдающийся мировой лидер», с пониманием отнесется к «обеспокоенности и боли в связи с отчуждением огромной по масштабам Абхазии заповедной зоны».



Гумба уверена, что только «авторитетное» слово Путина может остановить рост напряженности в Абхазии.

Напомним, рано утром, в 6 часов, 27 декабря «парламент» Абхазии ратифицировал соглашение о передаче РФ дачи Пицунда на внеочередном заседании. «За» проголосовали 26 де-факто депутатов из 28-ми. Один из них покинул здание «парламента» до голосования. Де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания подписал «документ».











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