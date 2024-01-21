В Сухуми сгорело более 4000 картин из фондов Национальной картинной галереи

21.01.2024 В Сухуми произошел пожар в Центральном выставочном зале, который начался на втором этаже здания. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. На ликвидацию огня было направлено 11 пожарных расчетов из Сухуми, Гудауты, Гульрпиша и Очамчиры, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



По информации Апсныпресс, в результате пожара в Центральном выставочном зале уничтожено более четырех тысяч картин. Динара Смыр, исполняющая обязанности министра культуры, подчеркнула, что в этом здании располагались фонды Национальной картинной галереи, включая более 4000 экземпляров, в том числе до 300 ценных работ Александра Чачба-Шервашидзе. Эта утрата является невосполнимой для национальной культуры Абхазии.



К 7:00 утра пламя было локализовано, и предотвращено распространение огня на соседние здания, включая Абхазский и Русский театры. Согласно информации МЧС Абхазии, пожар фактически потушен, но пожарные продолжают проливать помещения для предотвращения возможного вторичного возгорания. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.









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