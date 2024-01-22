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    «Трагедия для всех нас» – президент Грузии о пожаре в абхазском ЦВЗ
    22.01.2024
    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X прокомментировала пожар, произошедший в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, в результате которого сгорел практически весь фонд Национальной картинной галереи.

    «Пожар, уничтоживший Сухумскую национальную галерею в оккупированной Абхазии, является трагедией для всех нас. Я сожалею о том, что является прямым следствием пренебрежения культурной идентичностью как со стороны де-факто руководства (Абхазии), так и со стороны российских оккупантов», – написала Зурабишвили.


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