На российской границе абхазов спрашивают, почему им не нравится Инал Ардзинба

24.01.2024 Абхазский журналист Инал Хашиг рассказал в своей авторской передаче о том, как российские спецслужбы получают списки «иностранных агентов» из Абхазии. При этом он указал, что эти списки предоставляют России из Абхазии.



«Очень много граждан, которые переходя границу на реке Псоу, их там останавливают российские спецслужбы<…>Количество людей останавливают на границе, держат там от 20 минут до 2 часов. Недавно вот девушка молодая с грудным ребенком переходила, она тоже оказалась в списках, её тоже промурыжили час на границе, потом обратно шла она опять же час на границе (задержали)», — рассказал он.



«Им иногда задают вопрос, например, чем вам не нравится министр иностранных дел, министр Инал Ардзинба?» — говорит Инал Хашиг.



По его словам, абхазский фотограф, журналист и писатель Ибрагим Чкадуа также был задержан на границе при выезде в Москву, а также при возвращении обратно.



В той же программе он обращается к [де-факто] президенту Аслану Бжания с просьбой лично заняться данным вопросом.



После назначения де-факто министром иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы, работавшего в Администрации президента России, давление и угрозы в адрес общественных организаций в Абхазии усилились. Ардзинба часто говорит о финансовой непрозрачности таких организаций и мягкой силе стран Запада.









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