При пожаре в Сухумской галерее также сгорели диски с оцифрованными работами

24.01.2024 Во время пожара 21 января в Национальной галереи Абхазии также сгорели диски с оцифрованными картинами. Об этом сообщил директор галереи Сурам Сакания на пресс-конференции в Сухуми.



По его словам, было оцифровано около 40% всех работ, соответствующие диски хранились «у него в сейфе».



Пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуми, произошел в ночь на 21 января. По данным де-факто министерства культуры, в результате пожара было уничтожено около 4000 произведений искусства, хранившихся в этом же здании. По официальному сообщению, удалось спасти около 200 работ.



Де-факто МВД Абхазии рассматривает все возможные версии произошедшего, включая умышленный поджог.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на пожар в сухумской галерее:



«Пожар, уничтоживший Сухумскую национальную галерею в оккупированной Абхазии, это трагедия для каждого из нас. Я сожалею из-за того, что является прямым результатом пренебрежения культурной идентичностью как со стороны де-факто властей, так и со стороны российских оккупантов. Призываю международное сообщество восстановить внимание к защите нашего культурного наследия на оккупированных территориях», — заявила президент Грузии.









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