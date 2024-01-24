Всякая помощь — это здорово, но помощь Грузии не требуется - Директор сухумской галереи

24.01.2024 Директор сухумской галереи, в которой 21 января сгорел «золотой фонд» — Сурам Сакания сообщил российским СМИ, на место инцидента должны прибыть 16 реставраторов из России.



«Завтра-послезавтра уже начнется работа. Я уверен, что российские реставраторы из Третьяковки, из Русского музея, из Центра имени Грабаря справятся, это серьезные организации. Всякая помощь — это здорово, но в данном случае 16 реставраторов приезжают. Даже место, где они могут работать, я плохо представляю. Потому что никто не ожидал так сразу. Все подготовить, приготовить — есть определенные сложности», — цитирует Сакания gazeta.ru.



Это одна из причин, по которой абхазская сторона, скорее всего, не прибегнет к помощи Национального музея Грузии, говорит он:



«Конечно, хорошо, что они изъявили желание. Потому что искусство не должно иметь никаких границ. Если бы они смогли каким-то образом на будущее часть работ передать — вот это было бы другое. А так, по реставрации, мне кажется, необходимости (в помощи) нет», — говорит Сакания.



Напомним, на рассвете 21 января в Сухуми сгорел «золотой фонд» абхазских художников — это 4 000 экземпляров картинной галереи.



Национальный музей Грузии предложил свою помощь в реставрации работ, пострадавших в результате пожара.



Кроме того, сообщается, что уцелевшие картины «золотого фонда» Абхазии отреставрируют российские специалисты. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.









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