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    Топливный кризис в оккупированной Абхазии привел к недовольству
    24.01.2024
    Т.н. «Топливная ассоциация» оккупированной Абхазии, которая объединяет около 40 местных компаний, 24 января в Сухуми провела «общественное собрание». Проведение встречи было вызвано топливным кризисом в оккупированном регионе, который, в свою очередь, был вызван решением правительства России от 16 декабря 2023 года, согласно которому, подконтрольная Кремлю «Роснефть» получила эксклюзивное право на экспорт топлива в оккупированную Абхазию, а также в оккупированный Цхинвальский регион.

    Из-за этого решения большинство газозаправок и автозаправок в оккупированной Абхазии либо закрыты, либо не могут нормально функционировать из-за нехватки топлива. Топливные компании оккупированной Абхазии рассматривают решение российского правительства как угрозу монополизации и отказываются подписывать эксклюзивные контракты с «Роснефтью».

    Следует отметить, что текст предполагаемого решения российского правительства не опубликован, поскольку предназначен «только для служебного использования».

    В результате новой политики правительства России с 21 декабря 2023 года приостановлено «уже оплаченное и задекларированное» количество топлива на абхазском участке российско-грузинской границы, на КПП на реке Псоу, что в еще больше усугубляет кризис.

    23 января «министр энергетики» оккупированной Абхазии заявил, что правительство России внесло поправку в решение от 16 декабря, которая позволит «в ближайшее время» импортировать тот объем нефтепродуктов, который прошел таможенное оформление в оккупированном регионе. Однако, по имеющимся данным, «Топливная ассоциация» Абхазии заявила, что этой меры недостаточно, поскольку она не решит более масштабную проблему новых ограничений.

    «Суть этих ограничений, как нам известно, – это единый поставщик с эксклюзивными правами, с чем мы не согласны», – заявил глава ведущей топливной компании оккупированного региона Адамыр Габуния. По его словам, того количества топлива, которое компания сможет импортировать благодаря вышеупомянутому решению, хватит всего на две-три недели.


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