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    Абхазский режим закрывает двери для всего мирового сообщества?
    29.01.2024
    «Наши двери навсегда закрыты для тех, кто считает нас «оккупированной территорией», — указала глава пресс-службы де-факто МИД Абхазии Милана Цвижба комментируя заявление специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара о том, что ему дважды отказали в визите в Абхазию.

    Тойво Клаар собирался посетить Абхазию в конце января 2024 года. «Мы подошли к ситуации, когда Абхазия, похоже, закрывается», — написал спецпредставитель ЕС.

    В своем заявлении представитель де-факто ведомства посоветовала Тойво Клаару отказаться от «ложного и провокационного топонима» — «Сухуми» и обвинила его в связях с общественными организациями Абхазии.

    «В попытках оправдать свое денежное обеспечение господин Клаар выдал финансовое взаимодействие с местными абхазскими НПО, которые назвал «партнерами-исполнителями на местах». Они, по сути, выполняют функции иностранных агентов», — указано в публикации.

    Ранее Тойво Клаар пояснил, что в рамках политики непризнания и взаимодействия Европейский Союз поддерживает или финансирует ряд гуманитарных программ в Абхазии через партнеров, работающих на местах, таких как агентства ООН, международные и местные общественные организации.

    После назначения де-факто министром иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы, работавшего ранее в администрации президента России, давление и угрозы в адрес общественных организаций в Абхазии усилились. Ардзинба часто говорит о финансовой непрозрачности таких организаций и применении т.н. мягкой силы со стороны Грузии и Запада.


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