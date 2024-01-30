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    В Абхазии снова выступили против «закона об аппартаментах»
    30.01.2024
    В Абхазии снова выступили против «закона об аппартаментах». Активисты НПО «Наша Пицунда» («ҲараҲПицунда») заявили, что передача дачи Пицунда России создала прецедент, который показал, что де-факто власти не готовы прислушиваться к мнению народа.

    «Если заселить Абхазию 100 000 человек (которые купят аппартаменты), то учитывая, что абхазов 100 000 человек, мы очень быстро останемся в меньшинстве», — заявляет представитель организации.

    В «Наша Пицунда» настаивают на том, что «закон об аппартаментах» должен быть отклонен.

    «Не исправлен, не переписан. А именно — отклонен», – заявил активист.

    В опубликованном видео выражаются опасения в том, что исполнится «грузинская мечта», и таким образом у этнических грузин создается возможность вернуться в Абхазию.

    Отмечается, что за последний год около 23 тысяч грузин получили гражданство РФ, и «все они смогут купить здесь недвижимость и жить с нами вбок о бок».

    Отметим, «закон об аппартаментах» продвигается де-факто властями оккупированного региона. Сухуми намерен разрешить иностранцам строительство и покупку «апартаментов».

    Сейчас они не имеют права покупать жилую недвижимость, однако новый «закон об апартаментах» в Абхазии, если он будет принят, позволит этот запрет обойти.

    Абхазы опасаются, что в таком случае они останутся в меньшинстве.


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