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    Абхазский омбудсмен поинтересовался, почему абхазов допрашивают на КПП с Россией
    31.01.2024
    Несколько жителей Абхазии на условиях анонимности обратились к местному омбудсмену в связи с задержанием и допросом абхазов на КПП с Россией. Об этом пишут абхазские СМИ.

    По данным СМИ, омбудсмен Анас Кишмария, в свою очередь, обратился в [де-факто] Службу безопасности за разъяснениями по этому поводу.

    В последний период в социальных сетях и абхазских Telegram-каналах появились сообщения о том, что российским пограничникам на «КПП Псоу» были переданы списки абхазов, и задержания на КПП производятся согласно этим спискам.


    Несколько дней назад абхазский журналист Инал Хашиг рассказал в своей авторской программе о том, что российским спецслужбам передают списки в которых значатся т.н. «иностранные агенты».

    «Очень много граждан, которые переходя границу на реке Псоу, их там останавливают российские спецслужбы<…>Количество людей останавливают на границе, держат там от 20 минут до 2 часов. Недавно вот девушка молодая с грудным ребенком переходила, она тоже оказалась в списках, её тоже промурыжили час на границе, потом обратно шла она опять же час на границе (задержали)», — рассказал он.

    «Им иногда задают вопрос, например, чем вам не нравится министр иностранных дел, министр Инал Ардзинба?» — добавил Инал Хашиг.

    В той же программе он обратился к Аслану Бжания с просьбой лично заняться этим вопросом.

    После назначения де-факто министром иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы, работавшего ранее в Администрации президента России, давление и угрозы в адрес общественных организаций в Абхазии усилились. Ардзинба часто говорит о финансовой непрозрачности таких организаций и мягкой силе Западных стран.


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