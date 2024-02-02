Должности на «госслужбе» в Абхазии смогут занимать и граждане РФ

02.02.2024 Сухуми рассматривает возможность допустить на «госслужбу» не только «граждан» Абхазии — это означает, что так называемыми представителями де-факто власти смогут граждане любой страны, в том числе РФ.



В связи с этим в так называемом «парламенте» рассматривают законопроект «О государственной службе», в котором «заложена возможность привлечения на госслужбу не только граждан Абхазии, если нет альтернативной возможности привлечь гражданина Абхазии».



Юрист Лаша Цаава заявил, что такое решение приемлемо, поскольку в оккупированном регионе есть проблема нехватки узких специалистов. Однако, по его словам, иностранные граждане могут быть младшими специалистами и специалистами.



«Карьерный рост мы не сможем им предложить. Они не смогут быть руководителями структурных подразделений или руководителями отделов», — заявил Цаава.



Презентация «законопроекта» состоялась 2 февраля и он регламентирует «систему и принципы государственной службы» в оккупированной Абхазии.









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