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    Должности на «госслужбе» в Абхазии смогут занимать и граждане РФ
    02.02.2024
    Сухуми рассматривает возможность допустить на «госслужбу» не только «граждан» Абхазии — это означает, что так называемыми представителями де-факто власти смогут граждане любой страны, в том числе РФ.

    В связи с этим в так называемом «парламенте» рассматривают законопроект «О государственной службе», в котором «заложена возможность привлечения на госслужбу не только граждан Абхазии, если нет альтернативной возможности привлечь гражданина Абхазии».

    Юрист Лаша Цаава заявил, что такое решение приемлемо, поскольку в оккупированном регионе есть проблема нехватки узких специалистов. Однако, по его словам, иностранные граждане могут быть младшими специалистами и специалистами.

    «Карьерный рост мы не сможем им предложить. Они не смогут быть руководителями структурных подразделений или руководителями отделов», — заявил Цаава.

    Презентация «законопроекта» состоялась 2 февраля и он регламентирует «систему и принципы государственной службы» в оккупированной Абхазии.


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