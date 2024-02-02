Пострадавшие при пожаре в галерее Сухуми картины перевезут в Москву

02.02.2024 Пострадавшие при пожаре в галерее Сухуми картины абхазских мастеров перевезут в Москву и Петербург — в реставрационные мастерские. Когда именно — не сообщается.



Часть картин можно восстановить в самой Абхазии — уже готовится план работы российских специалистов в Сухуми.



Группа российских реставраторов провела в Сухуми фотофиксацию большемерных полотен. Укрепление наиболее пострадавших при пожаре 60-ти картин позволило приостановить их дальнейшее разрушение.



Эксперты уже подготовили отчет о состоянии сохранности части коллекции, пробах на укрепление и укладку вскипевшего красочного слоя, и провели консультации абхазским реставраторам, дав рекомендации о том, как следует хранить картины художников.



Напомним, на рассвете 21 января в Сухуми сгорел «золотой фонд» абхазских художников — это 4 000 экземпляров картинной галереи. На место пожара прибыли де-факто вице-президент Абхазии Бадра Гунба и глава де-факто МЧС Лев Квициния. Позже на место происшествия прибыл де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания.



«Сгорела кровля и второй этаж, где расположены картинная галерея и банк. Огонь перекинулся из чердачного помещения на второй этаж ввиду того, что чердачное перекрытие было деревянное и пустотелое», — сообщил один из представителей де-факто власти Абхазии.



Спасти от пожара удалось всего 200 картин «золотого фонда».



Для реставрации уцелевших картин в Абхазию были направлены специалисты Третьяковской галереи.



Национальный музей Грузии также предложил свою помощь в реставрации экспонатов. В Сухуми этот жест приветствовали, но заявили, что в этом «нет необходимости».









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