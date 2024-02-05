Абхазскую журналистку продержали на «границе» с Россией более полутора часов

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05.02.2024 Абхазскую журналистку Эмму Ходжаа (Ходжава) задержали на «границе» оккупированного региона Грузии с РФ — ее продержали там более полутора часов.



Ходжаа пишет, что последние задержания противников де-факто властей на «российско-абхазской» границе указывают на то, что они стали «разменной монетой» для «стратегического партнера» — России.

Ходжаа призывает представителей Сухуми «дать знак», если на них Москва оказывает «давление непреодолимой силы», а именно — поговорить с народом.



«Поговорите со своим народом… не вешайте на них клейма иноагентов, или кого еще там… примите консолидированное общенациональное решение как выжить в тяжелое время. <> Вы только подайте голос, и мы будем знать с кем остались в сухом остатке!», — пишет журналистка в блоге.



Обращается она и к «самопровозглашенным» лидерам абхазской оппозиции, которые «периодически уходят в подполье и тихо мечтают опять на наших костях прийти к власти, занять кресло Бжания и продолжить ту же самую политику!».



Предугадывая логику действий де-факто властей Сухуми Ходжаа пишет, что не сотрудничает с западными международными НПО.



«И да, не имею никакого отношения к международным организациям… нет у меня валютных счетов, грантов и никаких проектов… И для интересующихся… да! Я была в Париже, Мадриде, Барселоне, Милане, Риме, Праге, Вене… объездила весь «загнивающий» Запад… исключительно на свои деньги, а не на деньги западных спонсоров!», — подчеркивает журналист.



Отметим, задержания абхазских журналистов и активистов представителями российских спецслужб на так называемой «границе» с оккупированным регионом Грузии в последний период участились.

30 января текущего года у Псоу и в аэропорту Сочи был задержан для «беседы» журналист Инал Хашиг, а днями ранее, 27 января, на «границе» оккупированного региона Грузии с РФ был задержан абхазский общественный деятель Леуан Микаа.



В задержаниях активистов и журналистов в Абхазии обвиняют де-факто лидера Сухуми Аслана Бжания и спецслужбы РФ, которых «ввели в заблуждение».



Представители НПО Абхазии заявили, что «антироссийские настроения — личное достижение Аслана Бжания».











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