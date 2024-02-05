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    Кандидат в госминистры Грузии: мы готовы предложить абхазам и осетинам лучшую перспективу
    05.02.2024
    У правительства есть непоколебимая готовность предложить проживающим на оккупированных территориях согражданам — абхазам и осетинам — лучшую перспективу на будущее, заявила кандидат на пост государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани.

    «Я уверена, что мир, развитие и европейское будущее — это непреклонный выбор всех нас», — заявила Ахвледиани, выступая на слушаниях в парламенте Грузии.



    И.о. госминистра заявила, что предметом особой заботы правительства остается «удовлетворение потребностей населения, проживающего вблизи разделительных линий, и осуществление инфраструктурных, социально-экономических, образовательных и других мер по их поддержке».

    Ахвледиани отметила, что при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК) будет продолжена работа в направлении повышения эффективности государственной программы по поиску пропавших без вести в результате вооруженных действий 90-х годов и российско-грузинской войны 2008 года, «чтобы вернуть как можно больше людей к ответу за их пропавшие без вести члены семьи».

    «Конечно, все инициативы, выдвинутые командой единого правительства в последние годы, будут продолжать активно реализовываться.

    Кроме того, следует подчеркнуть, что наше видение в процессе разработки новых планов действий и адаптации стратегий учитывает быстро меняющуюся реальность, наилучшие интересы и текущие потребности населения, проживающего на оккупированных территориях, для того, чтобы найти еще более эффективные, ориентированные на результат и оптимальные пути развития новых возможностей.

    У нас есть непоколебимая готовность предложить нашим абхазским и осетинским соотечественникам лучшую перспективу на будущее. Я убеждена, что мир, развитие и европейское будущее — это непреклонный выбор всех нас», — заявила Тея Ахвледиани.


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