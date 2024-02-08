Бжания встретился с Лавровым в Москве

Лидер марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания, находящийся с в Москве, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили развитие российско-абхазских отношений.
Детали встречи не сообщаются.
Бжания поздравил главу внешнеполитического ведомства России с предстоящим 10 февраля Днем дипломатического работника и пожелал "успехов в работе на благо российского государства".
Абхазский лидер также провел ряд встреч в администрации президента РФ. Так он встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком при участии заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, а также с первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым, министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Позже он встретился c руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.