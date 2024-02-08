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    Россия вместе с оккупированными Абхазией и Цхинвали проведет «антитеррористические учения»
    08.02.2024
    Представители силовых ведомств России, оккупированных Абхазии и Цхинвали 10 февраля проведут «антитеррористические учения» на озере Рица, передает РИА Новости со ссылкой на главу абхазского т.н. МВД Роберта Киута.

    «Антитеррористические учения пройдут на Рице. В них примут участие подразделения МВД, СГБ, МЧС (Абхазии), Росгвардии, сотрудники МВД России и Южной Осетии. Будут задействованы тяжелая техника и катера, будут работать водолазы», - заявил Киут.

    По его словам, на учениях, которые продлятся один день, планируется отработать действия в случае прорыва террористической группы.


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