Кобахидзе: Для нас восстановление территориальной целостности страны – это, во-первых, мечта, а во-вторых – это задача!

08.02.2024 Восстановление территориальной целостности страны для нас – это, во-первых, разумеется, мечта, а во-вторых – это задача! - так ответил представленный на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе на вопрос депутата Теоны Акубардия.



По словам Кобахидзе, будет сделано максимум для того, чтобы были привлечены к ответственности те, кто совершил преступления против граждан Грузии. Как заявил Кобахидзе на пленарном заседании парламента, это непросто, но «власти примет все меры, чтобы преступления не остались безнаказанными».



Отвечая Акубардия, Кобахидзе также заявил, что реализуются конкретные инициативы для людей, живущих близ разделительной линии.



«Мы не говорим об абстрактной мечте. Это (восстановление территориальной целостности) – задача, которую поставила перед собой наша политическая команда, и для этого, конечно, будет сделано все.



Что касается заботы о жителях сопредельных сел, то данные подтверждают, какое внимание уделяет этому вопросу наша власть. Впервые специальная комиссия была создана именно в 2013 году. Несмотря на то, что оккупация произошла в 2008 году, на протяжении многих лет этому вопросу не уделялось внимания. Не только была создана комиссия, но и реализовано множество проектов – в первую очередь, инфраструктурные проекты, общая стоимость которых составляет 300 миллионов лари. Только в прошлом году стоимость этих проектов составила 60 миллионов лари», - заявил Кобахидзе на заседании парламента.









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