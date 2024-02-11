Абхазские власти отказались от подписания соглашения с Росгвардией

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11.02.2024 - Эхо Кавказа Проект Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) и Министерством внутренних дел самопровозглашенной республикой Абхазия «не подлежит подписанию» со стороны руководства абхазского МВД, заявил глава ведомства Роберт Киут.



«Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан. Вместе с тем, как министр внутренних дел, ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан», – сказал он.



Киут отметил, что Абхазия – «суверенное, независимое государство.



«Именно этот статус мы охраняем и защищаем 30 лет, в этом ключе мы нацелены действовать и далее. Хочу напомнить, что действующая конституция и законодательство Республики Абхазия не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства», – добавил глава МВД.



Он отметил, что в распоряжении МВД и других силовых структур «достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, осуществления госконтроля в области оборота оружия, в области частной охранной и частной детективной деятельности, охраны имущества физических и юридических лиц, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности».



«Министерство внутренних дел нацелено на развитие сотрудничества с Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия и обмена опытом», – сказал он.



В комментарии, опубликованном 10 февраля, Киут не говорил о том, что соглашение может быть не подписано. Он лишь указывал, что в документе «ни в коей мере не предусматривается физическое присутствие сотрудников Росгвардии на территории Абхазии».



Против подписания документа ранее выступили абхазские оппозиционеры и общественные деятели.











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