С 1 марта 2024 года российским детям в возрасте до 14 лет придётся подтверждать своё гражданство при въезде в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии). Условия пересечения границы сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Для пересечения границы потребуется предъявить один из трёх документов:
• загранпаспорт
• свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ
• паспорт родителя с записями о детях
Получить отметку о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении можно в территориальных органах МВД России.
В случае, если ребенку исполнится 14 лет во время пребывания в Абхазии, для возвращения в Россию ему понадобится загранпаспорт или оформление специального свидетельства на возвращение в российском представительстве в Абхазии.