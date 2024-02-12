Российским детям в возрасте до 14 лет придётся подтверждать своё гражданство при въезде в Абхазию

12.02.2024 С 1 марта 2024 года российским детям в возрасте до 14 лет придётся подтверждать своё гражданство при въезде в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии). Условия пересечения границы сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.



Для пересечения границы потребуется предъявить один из трёх документов:



• загранпаспорт

• свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ

• паспорт родителя с записями о детях



Получить отметку о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении можно в территориальных органах МВД России.



В случае, если ребенку исполнится 14 лет во время пребывания в Абхазии, для возвращения в Россию ему понадобится загранпаспорт или оформление специального свидетельства на возвращение в российском представительстве в Абхазии.









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