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    Российским детям в возрасте до 14 лет придётся подтверждать своё гражданство при въезде в Абхазию
    12.02.2024
    С 1 марта 2024 года российским детям в возрасте до 14 лет придётся подтверждать своё гражданство при въезде в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии). Условия пересечения границы сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

    Для пересечения границы потребуется предъявить один из трёх документов:



    • загранпаспорт
    • свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ
    • паспорт родителя с записями о детях

    Получить отметку о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении можно в территориальных органах МВД России.

    В случае, если ребенку исполнится 14 лет во время пребывания в Абхазии, для возвращения в Россию ему понадобится загранпаспорт или оформление специального свидетельства на возвращение в российском представительстве в Абхазии.


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