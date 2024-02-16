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    Ремонт Бедийского храма российскими специалистами грозит уничтожением грузинских надписей
    16.02.2024
    Глава абхазского марионеточного правительства Александр Анкваб встретился с представителями самозванного абхазского духовенства. На встрече также присутствовал руководитель местного "Управления охраны историко-культурного наследия" Гарри Сангулия и руководитель строительной организации Рустам Цвейба. На встрече обсуждались воппросы ремонтно-восстановительных работ в Бедийском православном храме.

    Напомним, что после проведения "ремонтно-восстановительных работ" в Илорском храме, он потерял свой первозданный вид и превратился в церковь русской формы и типа.

    И в данном случае, как выясняется, проводить "ремонтно-восстановительные работы" будут российкие специалисты. По слова Сангулия, они высказали свои соображения по поводу предложенных абхазской стороной вариантов изменения пространственной несущей конструкции покрытия храма, "поскольку сооружение нового технологически сложного и большого каменного купола с учетом нынешнего состояния самого культового объекта может повлечь негативные для него последствия".

    С учетом различных подходов к решению обсуждаемого вопроса Анкваб предложил представителям духовенства найти консенсус с уполномоченным органом охраны наследия и строителями для выработки согласованного решения. Как только это решение будет найдено, "правительство" примет его за основу, резюмировал Александр Анкваб.


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