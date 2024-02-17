Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное МИД России считает Абхазию небезопасным для россиян

17.02.2024 МИД России предупредил россиян о риске посещения Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Согласно сообщению ведомства, риски связаны со «снисходительным отношением абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям». В частности, речь идет о выходе на свободу Эдгара Абухба. В феврале 2021 года его приговорили к девяти годам лишения свободы за изнасилование и ограбление гражданки России в 2019 году.



МИД России заявил, что с «крайнем недоумением» узнал про освобождение преступника, «который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки». «По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания»,— говорится в сообщении МИД России. В силу этого ведомство предупредило россиян о риске посещения этой территории.



На момент совершения преступления Эдгару Абухба было 17 лет. В июле 2019 года он обманным путем привел девушку на территорию заброшенного здания в Сухуми. Затащив девушку на верхний этаж здания, он изнасиловал ее, нанося удары с помощью камней. После этого похитил у нее два телефона, аксессуары к ним, денежные средства и ювелирные изделия на о сумму 70 100 руб. и скрылся с места преступления.



Сторона обвинения просила назначить Эдгару Абухба 16 лет лишения свободы, а представитель потерпевшего — 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд назначил девять лет лишения свободы, а также взыскал 1 148 800 руб. по иску потерпевшей. По данным издания Jam-news.net, девушке пришлось перенести три операции.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>