На территории сухумского аэропорта инвестором ведется демонтаж ветхих зданий, в ближайшее время будет завезена стройтехника и прибудут рабочие, заявил министр энергетики и транспорта оккупационного режима Джансух Нанба на встрече с лидером Асланом Бжания.



По информации пресс-службы абхазского лидера, Бжания поручил министру предоставить ему план-график строительных работ.



На рабочем совещании, в котором приняли участие члены правительства, обсудили и ситуацию на топливном рынке.



Осенью 2023 года стало известно, что восстанавливать сухумский аэропорт будет ООО «Инфраструктурное развитие» – компания Рашида Рашидовича Нургалиева, сына бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева, теперь занимающего пост первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ.



Аслан Бжания ранее говорил, что технические полеты из Сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года, запуск аэропорта намечен на конец декабря 2024 года.



Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.









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