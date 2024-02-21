Абхазию хотят газифицировать из-за нехватки электроэнергии

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21.02.2024 «Мы ведем переговоры с руководством России по газификации Абхазии», — заявил де-факто лидер Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания в интервью российскому изданию ТАСС.



По его словам, предварительный проект газификации уже разработан. «Структура при «Газпроме» подготовила схему газификации и указала на ней точки подключения для нас, точки, где могут быть размещены станции по выработке электроэнергии на основе газа. Теперь весь этот план необходимо перевести в практическую плоскость. Весь проект, предполагается, будет реализовываться за счет «Газпрома», это экономический проект, не политический, и для того, чтобы он был реализован, должны быть обеспечены соответствующие приемлемые условия с абхазской стороны, чем мы и занимаемся», — заявил он.



Единственной электростанцией, питающей Абхазию, является Ингури ГЭС, однако в осенне-зимний период из-за падения уровня воды в плотине формируется энергодефицит. В этот период часть электроэнергии Абхазия получает из РФ. Ситуация осложняется тем, что в стране ежегодно растет объем потребления энергии. Так, в 2023 году, по данным РУП «Черноморэнерго», [де-факто] республика потребила порядка 2,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Из них из Ингури ГЭС — 1 млрд 817 млн кВт⋅ч, по перетоку из РФ — 789 млн кВт⋅ч.



В интервью российскому изданию ТАСС Аслан Бжания также заявил, что [де-факто] правительство планирует провести переговоры с иностранными инвесторами по энергетическому сектору.



«Руководство Абхазии отчетливо понимает, насколько важна эта отрасль. Для того чтобы электроэнергетическая отрасль Абхазии работала в безаварийном режиме, в нее необходимо инвестировать существенные средства. Их у нашего государства нет, и мы ведем переговоры и будем вести переговоры с целью привлечения зарубежных инвестиций в отрасль», — сказал Бжания.



По словам Бжания, с 9 февраля был получен контракт на некоторый объем электроэнергии, который Абхазия получит на безвозмездной основе. «Понятно, что так не может быть бесконечно долго. Нужно принимать меры по восстановлению собственных источников энергии», — указал он.



При этом он отметил, что тариф на электроэнергию в де-факто Абхазии растет с 2022 года:



«Таких цен не было нигде в мире. В этой цене было больше политики, чем экономики: лоббировалась идея, что якобы за свет платить необязательно. Но это не соответствует реальности, и поэтому мы сегодня вынуждены повышать тариф и довести его до экономически обоснованного. Все это будет делаться поэтапно», — сказал Бжания.









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