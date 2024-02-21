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    Российские специалисты будут обучать будущих пропагандистов в Абхазии
    21.02.2024
    Специалисты России и Абхазии будут обучать написанию журналистских материалов на базе "Русской школы юных медийщиков", которая будет проходить с марта по апрель в республике. Об этом сообщается на сайте Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) в Абхазии (оккупированный регион Грузии).

    "Представительство Россотрудничества в Абхазии и Русская община "Славянский дом" запускают прием заявок на медиашколу "Русская школа юных медийщиков". Два раза в неделю с марта по апрель 2024 года участники медиашколы попробуют свои силы в написании журналистских материалов, окунутся в мир производства контента, узнают про основы SMM от ведущих специалистов России и Абхазии", - говорится в сообщении.

    Принять участие в медиашколе могут граждане Абхазии от 14 до 21 года, а также российские соотечественники того же возраста, проживающие на территории республики.

    Медиашкола будет проводиться в онлайн-формате и офлайн на базе Культурно-образовательного центра представительства Россотрудничества в Абхазии.




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