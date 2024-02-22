Бжания назвал запрет USAID в Абхазии обязательством перед Россией

22.02.2024 Лидер марионеточного режима Абхазии (оккупированынй Россией регион Грузии) Аслан Бжания заявил, что союз с Россией накладывает на Абхазию определенные обязательства.



Говоря об этом, Бжания упомянул, что деятельность Агентства США по международному развитию (USAID — прим.) запрещена в России с 2012 года.



«В этих непростых условиях, когда идут боевые действия, фактически идет крупномасштабная война, можем ли мы, как союзники и стратегические партнеры, позволить деятельность недружественной, враждебной России организации здесь, на территории Абхазии? Вот так надо, Инал (Ардзинба) острые вещи говорить. Дипломатический язык он конечно симпатичен, но он не всегда понятен общественности и обычным людям.



Если мы союзники, если мы стратегические партнеры, это налагает на нас определенные обязательства. И министр сказал, что точка высокая, в наших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Да, она конечно высока, она должна быть еще выше. Потому что в этом есть коренной интерес народа Абхазии», заявил де-факто президент.



Москва в последние годы косвенно и прямо обязывала Сухуми принять закон «Об агентах иностранного государства». Что вызвало острую реакцию гражданского общества Абхазии.



Несколько недель назад Аслан Бжания уже внес в [де-факто] парламент закон «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов».



«Грузинская мечта» также планировала весной 2023 года принять в Грузии аналогичный российский закон об «иностранных агентах».



В России после принятия закона «об иноагентах» практически исчезли независимые СМИ и гражданский сектор. Указанный закон активно используется для преследования граждан, по этой причине тысячи людей покинули РФ.









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