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    Инал Ардзинба: Мы не можем этого допустить сокращения «пагубного» влияния Кремля в Абхазии
    23.02.2024
    Де-факто глава МИД Абхазии назвал Госдеп США, Агентство США по международному развитию (USAID) и Европейский союз «субъектами агрессивной изоляции Абхазии». Эти структуры блокируют контакты Сухуми, «поэтому взаимодействие с ними структурами является весьма нежелательным», заявил Инал Ардзинба:

    «Уж точно нужно обратить самое пристальное внимание на взаимодействие с этими структурами. Самая главная задача, которую ставят эти структуры, заключается в сокращении так называемого пагубного влияния Кремля в Абхазии, в деоккупации Абхазии.

    Разумеется, мы не можем этого допустить. Когда мы открыто сказали, что на официальном сайте USAID ставятся именно такие задачи, эта статья была удалена в течение нескольких дней. Это говорит об изощренных методах манипуляции, которые использует наш оппонент и противник».

    Говоря о президентских выборах в России, политик отметил, что не сомневается в победе Владимира Путина, учитывая «уровень доверия к действующему президенту Российской Федерации».

    Это заявление Ардзинба сделал в ходе дискуссии в Центре социально-экономических исследований.

    В ходе мероприятия обсуждались и предстоящие президентские выборы в России, де-факто глава МИД отметил, что не сомневается в победе Владимира Путина.

    «Широкое участие наших людей, наших сограждан, имеющих российское гражданство, оно представляло бы важное значение. Разумеется, с количественной точки зрения, может, это и не так репрезентативно, но при этом это важная символическая поддержка, и ее нужно обязательно обеспечить», – сказал Ардзинба.


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