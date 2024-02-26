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    НПО «Свобода» организует в Сухуми «народный сход»
    26.02.2024
    Абхазское НПО «Свобода» сообщает, что 27 февраля в Сухуми на площади Свободы состоится «мирный народный сход».

    Лидер организации Джансух Адлейба призывает всех собраться и встать «на защиту интересов Абхазии».

    «Борьба за свободу и независимость своей родины — священный долг ее каждого гражданина. Главный ресурс страны — ее достойные граждане. Абхазский народ имеет заслуженное, моральное и конституционное право решать свою судьбу самостоятельно», — говорится в сообщении.

    Напомним, недовольство активистов вызывают действия де-факто властей Абхазии — возможное принятие «закона об иноагентах» (документ передан де-факто лидером в абхазский парламент), который допустит расправу над каждым неудобным и неугодным лицом в регионе.

    Протест вызвала и передача РФ во владение дачи Пицунда.

    «Этот человек (Аслан Бжания, де-факто лидер Сухуми — ред.) распродает наши кровью пропитанные земли, наши святилища. Все его действия — антинародные, антиконституционные», — отмечает Адлейба.

    Отметим, Джансух Адлейба — активист, который 11 февраля призвал де-факто лидера Абхазии Аслана Бжания выйти на сухумскую площадь Свободы, чтобы тот «ответил на вопросы» по соглашению с Росгвардией, «законе об иноагентах» и передаче дачи в Пицунда. Однако на место ожидаемо собрались только общественники и активисты.


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