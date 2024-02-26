Двух россиян задержали в Абхазии за возложение цветов в память о Навальном

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26.02.2024 Двух россиян — Валентина и Дарью Карпиных — задержали в Абхазии за возложение цветов в память об убитом лидере российской оппозиции Алексее Навальном. Они возложили цветы к мемориалу жертвам политических репрессий в Сухуми.



За это де-факто МВД начало к доследственной проверке, законность которой сомнительна: в абхазском «законодательстве» нет ни статьи, ни ответственности за возложение цветов к памятнику.



Сообщается, что Дарью, продержав целый день в де-факто УВД города, к вечеру отпустили домой к детям, а ее супруга Валентина продолжают держать в камере.



«20 февраля примерно в 19.00 у памятника жертвам политических репрессий на сухумской набережной, неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа А. Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего», — отмечено в сообщении де-факто МВД оккупированного региона.



Карпины — многодетная семья, которая несколько лет живет в Абхазии. У многодетной семьи шестеро детей, младшему — всего два года.



«Карпины живут в старом сухумском доме, который внесен в реестр памятников архитектуры, – его называют виллой Даля. Они постепенно своими силами восстанавливают дом, сами реставрируют интерьеры. Дом очень красивый, а его хозяева настолько приветливы, что местные экскурсоводы водят туда туристов, которые потом оставляют множество восторженных отзывов в социальных сетях», — сообщает «Эхо Кавказа».



Телеграм-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» – единственный абхазский ресурс, который откликнулся на сообщение де-факто МВД о проведении доследственной проверки за возложение цветов к памятнику.



«Реакция МВД на акцию, посвященную памяти Навального, является данью верности курсу России. Навальный не был осужден абхазским судом, не обвинялся в преступлениях против Абхазии и даже наоборот, активно разделял позицию признания суверенитета республики со стороны России.



Многие деятели российской политики, которые допускают высказывания о присоединении Абхазии к России, продолжают потом посещать Абхазию, и никто их к ответственности не привлекает.



Кстати, уголовное дело за фотографию Навального – это хорошая страшилка для местных несогласных, которых без суда уже окрестили иноагентами и продажными шкурами. Автозаки, «космонавты», задержания, суды. Все, как у старшего брата», – пишет автор.



Напомним, днем 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщила о смерти Алексея Навального. Российские СМИ писали о разных версиях гибели политика.



«В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — отмечало РИА Новости со ссылкой на российское ведомство. Источник RT сообщил, что у Навального якобы оторвался тромб.



На протяжении нескольких дней в России после известия о гибели российского политика проходили акции памяти Алексея Навального. Люди приносили цветы, свечи и портреты политика к мемориалам политзаключенным и жертвам репрессий в своих городах, власти же им препятствовали.









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