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    Двух россиян задержали в Абхазии за возложение цветов в память о Навальном
    26.02.2024
    Двух россиян — Валентина и Дарью Карпиных — задержали в Абхазии за возложение цветов в память об убитом лидере российской оппозиции Алексее Навальном. Они возложили цветы к мемориалу жертвам политических репрессий в Сухуми.

    За это де-факто МВД начало к доследственной проверке, законность которой сомнительна: в абхазском «законодательстве» нет ни статьи, ни ответственности за возложение цветов к памятнику.

    Сообщается, что Дарью, продержав целый день в де-факто УВД города, к вечеру отпустили домой к детям, а ее супруга Валентина продолжают держать в камере.

    «20 февраля примерно в 19.00 у памятника жертвам политических репрессий на сухумской набережной, неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа А. Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего», — отмечено в сообщении де-факто МВД оккупированного региона.

    Карпины — многодетная семья, которая несколько лет живет в Абхазии. У многодетной семьи шестеро детей, младшему — всего два года.

    «Карпины живут в старом сухумском доме, который внесен в реестр памятников архитектуры, – его называют виллой Даля. Они постепенно своими силами восстанавливают дом, сами реставрируют интерьеры. Дом очень красивый, а его хозяева настолько приветливы, что местные экскурсоводы водят туда туристов, которые потом оставляют множество восторженных отзывов в социальных сетях», — сообщает «Эхо Кавказа».

    Телеграм-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» – единственный абхазский ресурс, который откликнулся на сообщение де-факто МВД о проведении доследственной проверки за возложение цветов к памятнику.

    «Реакция МВД на акцию, посвященную памяти Навального, является данью верности курсу России. Навальный не был осужден абхазским судом, не обвинялся в преступлениях против Абхазии и даже наоборот, активно разделял позицию признания суверенитета республики со стороны России.

    Многие деятели российской политики, которые допускают высказывания о присоединении Абхазии к России, продолжают потом посещать Абхазию, и никто их к ответственности не привлекает.

    Кстати, уголовное дело за фотографию Навального – это хорошая страшилка для местных несогласных, которых без суда уже окрестили иноагентами и продажными шкурами. Автозаки, «космонавты», задержания, суды. Все, как у старшего брата», – пишет автор.

    Напомним, днем 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщила о смерти Алексея Навального. Российские СМИ писали о разных версиях гибели политика.

    «В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — отмечало РИА Новости со ссылкой на российское ведомство. Источник RT сообщил, что у Навального якобы оторвался тромб.

    На протяжении нескольких дней в России после известия о гибели российского политика проходили акции памяти Алексея Навального. Люди приносили цветы, свечи и портреты политика к мемориалам политзаключенным и жертвам репрессий в своих городах, власти же им препятствовали.


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