Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Россия хочет перенести Женевские дискуссии в Минск или Баку

27.02.2024



Де-факто власти оккупированной Абхазии заявляют, что Москва хочет перенести Женевские дискуссии в другое место, возможно, в Минск или Баку.



По словам де-факто министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, «Грузия отказывается от политического диалога на подписание взаимообязывающего соглашения о неприменении силы».



«Сегодня российская сторона ставит очень важный вопрос, касающийся переноса Женевских дискуссий из Женевы в другую локацию. Это связано с тем, что Женева все меньше может обеспечивать равные условия для всех участников переговорного процесса», – заявил Ардзинба.



По словам де-факто президента Аслана Бжания, эту тему в ходе встречи затронул и министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Что касается Женевской дискуссии, на самом деле на последней встрече с господином Лавровым он говорил о том, что эта площадка во многом себя, скажем так, исчерпала. Поэтому он спросил, не возражает ли абхазская сторона, чтобы продолжилась работа по поиску более подходящей. Речь шла в том числе о столице Белоруссии, о городе Минск, или о столицах других государств, наиболее нейтральных государств бывшего Советского Союза. В принципе, это можно рассматривать. Если данное решение будет принято, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Наоборот, может быть что-то поменяется в лучшую сторону», – заявил Бжания.



По заявлению Инала Ардзинба, на рассмотрении также находится столица Азербайджана.



«За последнее время очень много информации поступает к нам из МИДа России относительно того, что Женева не может обеспечить равные условия для участников переговорного процесса, не может обеспечить соответствующим, надлежащим, адекватным образом организационно-технические условия по переговорам. Поэтому этот вопрос очень актуален, я полагаю, что он и в перспективе будет очень актуальным», — заявил Инал Ардзинба.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>