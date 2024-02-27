.: Лента Новостей
  • Россия хочет перенести Женевские дискуссии в Минск или Баку
  • Двух россиян задержали в Абхазии за возложение цветов в память о Навальном
  • НПО «Свобода» организует в Сухуми «народный сход»
  • Инал Ардзинба: Мы не можем этого допустить сокращения «пагубного» влияния Кремля в Абхазии
  • Бжания назвал запрет USAID в Абхазии обязательством перед Россией
  • Российские специалисты будут обучать будущих пропагандистов в Абхазии
  • Абхазию хотят газифицировать из-за нехватки электроэнергии
  • Абхазы хотят в союз России и Беларуси
  • На территории Сухумского аэропорта ведётся демонтаж зданий
  • МИД России считает Абхазию небезопасным для россиян

    •
     
    Россия хочет перенести Женевские дискуссии в Минск или Баку
    27.02.2024


    Де-факто власти оккупированной Абхазии заявляют, что Москва хочет перенести Женевские дискуссии в другое место, возможно, в Минск или Баку.

    По словам де-факто министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, «Грузия отказывается от политического диалога на подписание взаимообязывающего соглашения о неприменении силы».

    «Сегодня российская сторона ставит очень важный вопрос, касающийся переноса Женевских дискуссий из Женевы в другую локацию. Это связано с тем, что Женева все меньше может обеспечивать равные условия для всех участников переговорного процесса», – заявил Ардзинба.

    По словам де-факто президента Аслана Бжания, эту тему в ходе встречи затронул и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Что касается Женевской дискуссии, на самом деле на последней встрече с господином Лавровым он говорил о том, что эта площадка во многом себя, скажем так, исчерпала. Поэтому он спросил, не возражает ли абхазская сторона, чтобы продолжилась работа по поиску более подходящей. Речь шла в том числе о столице Белоруссии, о городе Минск, или о столицах других государств, наиболее нейтральных государств бывшего Советского Союза. В принципе, это можно рассматривать. Если данное решение будет принято, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Наоборот, может быть что-то поменяется в лучшую сторону», – заявил Бжания.

    По заявлению Инала Ардзинба, на рассмотрении также находится столица Азербайджана.

    «За последнее время очень много информации поступает к нам из МИДа России относительно того, что Женева не может обеспечить равные условия для участников переговорного процесса, не может обеспечить соответствующим, надлежащим, адекватным образом организационно-технические условия по переговорам. Поэтому этот вопрос очень актуален, я полагаю, что он и в перспективе будет очень актуальным», — заявил Инал Ардзинба.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия