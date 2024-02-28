В Абхазии намерены принять «закон о клевете» — общественность против

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28.02.2024 В Абхазии намерены принять «закон о клевете» — поправки в абхазский «уголовный кодекс». Заседание в де-факто парламенте намечено на 28 февраля. Так называемый вице-спикер Астамур Аршба намерен голосовать «ЗА».



«Да, мы намерены протащить завтра этот закон в первом чтении», — подтвердил он.



Против нового «закона» выступает часть общественников. Лидер НПО «Наша столица» Лаша Шамба предлагает решать вопрос клеветы «в духе народных традиций».



«Мы абхазы, нам не обязательно, чтобы отстоять свою честь идти и писать заявление в Генеральную прокуратуру или ждать пока они сами отреагируют! Безусловно, закон должен служить защитой прав и свобод гражданина!



Но ментальность, духовность и культура наша, всегда нас, представителей мужского пола нашей страны воспитывала решать вопросы клеветы в отношении друг друга в духе народных традиций и до этого времени мы справлялись!», — пишет он.



Шамба категорически не согласен, что если не принять этот «закон», то клевета может привести к поножовщине. Общественник предупредил де-факто власти не искажать сказанное им — «последует обратная реакция, поступать буду в духе апсуара, обращаться в правоохранительные органы не стану».



«Никогда не сдавал и не был доносчиком на людей и считаю это позором – абхазы так не живут! Это мое мнение, я так считаю и живу! <> Буду говорить о себе, я занимаюсь политикой, высказал мнение и власть это интерпретировала как ей угодно и с помощью этого закона привлекут меня к уголовной ответственности», — добавляет он.



Гражданский активист считает, что у де-факто властей «неудачный перебор» с попытками принять так называемые законы — то «соглашение о Росгвардии», то «закон о клевете».



«А в один день проснемся и нам сообщат, что не согласные с мнением власти граждане будут получать полбуханки хлеба, по талонам!», — заключил Шамба.









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