"Абхазское" вино из молдавского виноматериала может подорожать в России

28.02.2024 "Абхазское" вино может подорожать для россиян из-за увеличения акциза на поставляемый в этот оккупированный Россией регион Грузии виноматериал, сообщил РИА Новости главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.



Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию ООО "Вина и воды Абхазии", выпускающий "Лыхны", "Псоу", "Апсны", "Чегем", остановил работу месяц назад.



"Сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Но в настоящее время уже на протяжении месяца винзавод стоит. Это связано с 30-процентным увеличением акциза на ввозимый в республику виноматериал. Сейчас мы ждем решение по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше", - сказал Авидзба, не уточнив, как именно может повыситься стоимость вина для россиян.



По его словам, растут цены на бутылки и пробки, которые винзавод закупает за границей. "Пробки мы закупаем в Португалии, бутылки в России. И стоимость их постоянно повышается. Поэтому и стоимость конечной продукции увеличивается", - отметил винодел.









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