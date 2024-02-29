В Зугдиди задержан «милиционер» обвиняемый в убийстве Темура Карбая в Абхазии

29.02.2024 В Зугдиди задержан «милиционер» Давид Квеквескири обвиняемый по делу убитого в Гали Темура (Виталия) Карбая.



Местные СМИ сообщают, что он около месяца скрывался в Зугдиди и в настоящее время его переводят в Тбилиси.



Квеквескири был задержан по статье 236 УК Грузии «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».



Напомним, что 10 февраля по данному делу были задержаны двое «милиционеров». Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, превышении должностных полномочий с применением насилия, и повлекшие тяжкие последствия.



Де-факто Генпрокуратура Абхазии заявила, что 6 декабря 2023 года Квеквескири задержал на рынке в Гали находившегося в состоянии алкогольного опьянения Темура Карбая. Он доставил его в районный «отдел ВД» и незаконно произвел личный досмотр задержанного, не задокументировав это. Карбая стал нецензурно выражаться и Квеквескири ударил его.



В это время в помещение вошли Заракуа и Абшилава и стали вместе с Квеквескири избивать Карбая.



Виталий Карбая скончался в больнице в Сухуми 09 декабря 2023 года.









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