В Зугдиди задержан «милиционер» обвиняемый в убийстве Темура Карбая в Абхазии

В Зугдиди задержан «милиционер» Давид Квеквескири обвиняемый по делу убитого в Гали Темура (Виталия) Карбая.
Местные СМИ сообщают, что он около месяца скрывался в Зугдиди и в настоящее время его переводят в Тбилиси.
Квеквескири был задержан по статье 236 УК Грузии «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Напомним, что 10 февраля по данному делу были задержаны двое «милиционеров». Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, превышении должностных полномочий с применением насилия, и повлекшие тяжкие последствия.
Де-факто Генпрокуратура Абхазии заявила, что 6 декабря 2023 года Квеквескири задержал на рынке в Гали находившегося в состоянии алкогольного опьянения Темура Карбая. Он доставил его в районный «отдел ВД» и незаконно произвел личный досмотр задержанного, не задокументировав это. Карбая стал нецензурно выражаться и Квеквескири ударил его.
В это время в помещение вошли Заракуа и Абшилава и стали вместе с Квеквескири избивать Карбая.
Виталий Карбая скончался в больнице в Сухуми 09 декабря 2023 года.