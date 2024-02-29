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    В Абхазии ищут сотрудников для сухумского аэропорта
    29.02.2024
    Власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) предлагают гражданам трудоустроиться в сухумский аэропорт, запустить который планируется при помощи российского инвестора.

    О наборе сотрудников объявили Министерство просвещения совместно с Министерством энергетики и транспорта.

    «Эксплуатация аэропорта предполагает большое количество рабочих мест по различным направлениям и специальностям, как требующим высокой квалификации и опыта, так и без опыта работы. Все кандидаты пройдут проверку на соответствие вакансиям. Согласно требованиям, будет предоставлена возможность получения дополнительного образования и прохождения практики, а также повышения квалификации для части должностей», – сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что на территории сухумского аэропорта инвестором ведется демонтаж ветхих зданий, в ближайшее время будет завезена стройтехника и прибудут рабочие.

    Осенью 2023 года стало известно, что восстанавливать сухумский аэропорт будет ООО «Инфраструктурное развитие» – компания Рашида Рашидовича Нургалиева, сына бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева, теперь занимающего пост первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

    Аслан Бжания говорил, что технические полеты из Сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года, запуск аэропорта намечен на конец декабря 2024 года. Он также рассказывал, что Абхазии, скорее всего, придется «создать свою авиакомпанию».


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