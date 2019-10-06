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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазия — это Грузия! (часть III) Дата: 06/10/2019

Автор: Гоча Гварамиа, независимый эксперт

(Продолжение. см. начало - часть I, часть II)



Абхазия XIX - XX век



В начале XIX века Россия начинает аннексию территорий Грузии. Спустя 9 лет, после упразднения в 1801 году Картли-Кахетинского царства, в 1810 году русские войска завладели Сохуми. Несмотря на это, Россия еще долгое время не контролировала другие территории Абхазии.



В 1808 году князь Абхазии Келеш-Бей Шарвашидзе, который искал пути сближения с Россией, был убит собственным сыном, османским агентом Аслан-беем. В Абхазии начались беспорядки. Второй сын князя - Георгий (Сафар-бей), принявший христианство и находившийся в родственных отношениях с княжеством Самегрело, бежал к ним. К этому времени Самегрело уже имело российское покровительство, и царица Нино Дадиани обратилась с ходатайством к Российскому императору Александру I принять Абхазию под покровительство России.



17 февраля 1810 г. император Александр I утвердил «Требования» Георгия Шарвашидзе и специальной грамотой подтвердил принятие княжества Абхазов под своё покровительство.



Изначально власть Шарвашидзе в Абхазии сохранилась в виде ограниченной автономии. Окончательное упразднение абхазского княжества было объявлено в Санкт-Петербурге лишь в 1864 году. Последний князь Абхазии Михаил Шарвашидзе был арестован и сослан в Россию. России больше не нужна была поддержка абхазов, так как война на Северном Кавказе закончилась и была установлена ​​Российская власть.



За установлением российского правления в Абхазии последовало противостояние абхазского народа. Широкомасштабные вооруженные восстания были организованы в 1821-1827, 1840-1842, 1866 и 1877 годах. Все восстания были подавлены русским правительством. За разгромом восстаний последовало вынужденное переселение абхазов в Османскую империю (Мухаджирства). Первое переселение абхазов в Османскую империю (Турция) произошло В 1867 году, второе в 1877 году. В общей сложности в Османскую империю в 1867-1877 годах были переселены около 50 000 абхазов.



После подавления абхазского восстания в 1877 году российские власти «наказали» оставшееся на Родине абхазское население. Фактически весь абхазский народ, за редким исключением, был официально объявлен «виновным», что сильно ограничивало их права. Абхазцам было запрещено жить в большей части Абхазии, особенно на побережье, в высокогорьях и в окрестностях Сухуми - в радиусе 25 километрах от города. Статус «виновных» был снят с абхазов только в 1907 году.



В опустошенных районах Абхазии российские власти массово заселяли русских, армян и греков. Плодородные земли были в основном распределены между русскими чиновниками и военными. Так появились русские поселения в Абхазии в Гагре, пригороде Сухуми и других районах. Однако к концу XIX века самой многочисленной этнической группой в Абхазии все равно оставались грузины. Для достижения своей цели, что подразумевало упразднения количественного превосходства грузинского населения, Россия начала беспрецедентную дискриминационную политику, направленную на ограничение прав грузинского населения. В частности, было запрещено богослужение на грузинском языке, закрывались грузинские школы. В то же время русские пытались противопоставить абхазцев грузинам. С этой целью русский ученый Услар (Петр) создал алфавит для абхазов на основе кирилицы. Историки царского двора начали фальсифицировать исторические факты, утверждая, что грузины никогда не жили в Абхазии и что они начали массовое переселение в этот район только с девятнадцатого и первой половине двадцатого веков, что в свою очередь исторически лишено всякой основы. Основываясь на различные исторические источники (не только грузинские), грузины (в основном мегрелы) жили задолго 60-х и 70-х годов 19-го века не только в южной части современной Абхазии, но и к северу от реки Гумисти, в окрестностях Гудауты и Бичвинты (Пицунда).



Интересен список жителей Абхазии, которые были крещены 30-х годах XIX века. Этот список включает в себя жителей таких традиционных абхазских деревень, какими являются Лыхни и Дурипши (Гудаутский район), а также Квитоули, Тамиши, Киндги, Поквеши, Тхина, Мокви (Очамчирский район). Выясняется, что подавляющее большинство христианских жителей перечисленных деревень имели грузинские (мегрельские) фамилии, и лишь немногие имели современное абхазское (абазинское) происхождение. Особый интересс в этом отношении имеют данные общины Лыхни, согласно которым 167 из 214 христиан (78%) носили грузинскую (мегрельскую) фамилию и только 47 проживавших (22%) – нынешнюю абхазскую. Такое же соотношение было и в других общинах.



Политика России в Абхазии не ограничивалась лишь этим. Чтобы уменьшить долю грузин, русские колонизаторы разделили население на грузин и мегрельцев, и убеждали последних, что они не являются грузинами. Более того, Россия в своих переписях населения записывала грузин (мегрелов), проживающих в современных Гали и Очамчирских районах Абхазии как абхазцев.



В действительности же, в девятнадцатом и начале двадцатого века грузинское (мегрельское и сванское) население в Абхазии - составляло большинство.



В 1917 году рухнула Российская империя и на Кавказе Грузия начала бороться за независимость. В 1918 году была объявлена независимость Грузии. В борьбе за свободу грузинскому народу российские большевистские империалисты противопоставили абхазских большевиков. В​ Сухуми в 1918 году на несколько недель даже была установлена советская власть, но грузинская гвардия пресекла эту попытку московских большевиков, и Абхазия вошла в состав Грузии как автономное образование, что было подтверждено актом об автономии Абхазии, принятым абхазским народным советом в 1919 году. В 1920 году Советская Россия признала независимость Грузии, в границах которых входила и современная Абхазия.



В 1921 году, после советизации Грузии, абхазские большевики стремились объединить Абхазию с Россией, в частности с Краснодарским краем, или же самостоятельно утвердиться как Советская Социалистическая Республика Абхазия. Однако, Абхазия настолько была органический привязана к Грузии, что отделить ее от Грузии оказалось невозможным. В декабре 1921 года был подписан договор, согласно которому Абхазия, фактически в качестве автономной республики утвердилась в составе Грузии. Абхазия не была союзной республикой. Она входила в Союз Советских Социалистических Республик как часть Советской Социалистической Республики. Грузия в 1931 году, этот факт был окончательно юридически узаконен, и Советская Социалистическая Автономная Республика Абхазия самоутвердилась в составе Грузии. Первый секретарь областного комитета Коммунистической партии Абхазии подчинялся первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Грузии. Систему подчинения в современном политико-административном русле можно сравнить как подчинение министра премьер-министру страны. В итоге, Абхазия не стала союзной республикой Советского Союза и никогда ею не было. Такой союзной республикой была Грузия, в которую она входила.



Такое положение сохранилось и в 1991 году, когда Грузия провозгласила независимость. Абхазия осталась быть частью Грузии, что было подтверждено в 1992 году при принятии независимой Грузии в Организацию Объединенных Наций без изменения ее международно-признанных границ. Этот статус остается неизменным по сей день. Международное право Абхазию и так называемую Южную Осетию (Цхинвальский район) признает неотъемлемой частью Грузии.



Продолжение следует

